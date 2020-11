M5S: “Psr, finanza in uffici Regione. Nostro esposto fondato” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Movimento Cinque Stelle. “L’indagine della Guardia di finanza su presunte anomalie nell’iter relativo al bando di assegnazione dei fondi del Piano di sviluppo rurale, partita a seguito di un Nostro esposto, dà purtroppo ragione a tutti i dubbi che avanziamo da tempo sull’intera procedura. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito, da parte degli uffici della Regione Campania, a continui e ingiustificati cambi dei criteri per l’ammissione al finanziamento, con effetti inevitabili sui tempi di erogazione. L’unica certezza è che ad oggi sono state completamente stravolte graduatorie già pubblicate a danno di titolari di aziende agricole che, nel frattempo, fiduciose nell’erogazione del contributo, hanno provveduto a laute ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del Movimento Cinque Stelle. “L’indagine della Guardia disu presunte anomalie nell’iter relativo al bando di assegnazione dei fondi del Piano di sviluppo rurale, partita a seguito di un, dà purtroppo ragione a tutti i dubbi che avanziamo da tempo sull’intera procedura. Negli ultimi tre anni abbiamo assistito, da parte deglidellaCampania, a continui e ingiustificati cambi dei criteri per l’ammissione al finanziamento, con effetti inevitabili sui tempi di erogazione. L’unica certezza è che ad oggi sono state completamente stravolte graduatorie già pubblicate a danno di titolari di aziende agricole che, nel frattempo, fiduciose nell’erogazione del contributo, hanno provveduto a laute ...

andpellegrino : M5S: “Psr, finanza in uffici Regione. Nostro esposto fondato” - bassairpinia : M5S: “Psr, finanza in uffici Regione. Nostro esposto fondato” - - divorex82 : RT @ignaziocorrao: Buone notizie per gli agricoltori siciliani che da troppo tempo aspettano notizie e soldi dal #PSR bloccato manco a dirl… - libellula58 : RT @ignaziocorrao: Buone notizie per gli agricoltori siciliani che da troppo tempo aspettano notizie e soldi dal #PSR bloccato manco a dirl… - GionniDep69 : RT @ignaziocorrao: Buone notizie per gli agricoltori siciliani che da troppo tempo aspettano notizie e soldi dal #PSR bloccato manco a dirl… -