L'uomo positivo (con sintomi) che torna a casa dall'ospedale in autobus: 'Me l'hanno detto loro'

Mostafa El Sakhaf, 62enne non solo ha rischiato di svenire prima di raggiungere la porta della sua abitazione, situata nel quartiere Fiumicello, ma ha anche potenzialmente esposto altre persone al ...

Covid, cuoco sopravvive alla Concordia e sconfigge il virus: «Ora offro una maxi cena ai medici»

TERNI Sopravissuto al naufragio della Concordia ha battuto il terribile virus, e ora, dopo essere rinato per la seconda volta, vuole dedicarsi agli altri, in particolare aiutare medici e infermieri ...

CASELLE - Positivo al covid passeggiava con i cani nel Comune vicino: denunciato e multato

L'uomo è un italiano di 51 anni domiciliato a Borgaro che i carabinieri della compagnia di Venaria Reale hanno sorpreso, ieri pomeriggio intorno alle 15, a passeggio a Caselle ...

