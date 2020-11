L’origine dei venti galattici prodotti da buchi neri supermassicci (Di sabato 28 novembre 2020) Studiando un campione di galassie lontane, la cui luce ci arriva da un'epoca in cui l'Universo aveva soltanto 3 miliardi di anni, un team di ricercatori guidato da Giustina Vietri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha seguito i venti che imperversano nelle galassie "attive" fino a pochi anni luce dai buchi neri supermassicci che popolano i centri galattici. Il nuovo studio dimostra come questi venti, che viaggiano a velocità di milioni di chilometri orari, possono influenzare il gas interstellare su scale di decine di migliaia di anni luce. La maggior parte dei buchi neri supermassicci che si annidano nelle galassie, come quello che si trova al centro della nostra Via Lattea, sono completamente innocui e al massimo inghiottono ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 28 novembre 2020) Studiando un campione di galassie lontane, la cui luce ci arriva da un'epoca in cui l'Universo aveva soltanto 3 miliardi di anni, un team di ricercatori guidato da Giustina Vietri dell'Istituto Nazionale di Astrofisica ha seguito iche imperversano nelle galassie "attive" fino a pochi anni luce daiche popolano i centri. Il nuovo studio dimostra come questi, che viaggiano a velocità di milioni di chilometri orari, possono influenzare il gas interstellare su scale di decine di migliaia di anni luce. La maggior parte deiche si annidano nelle galassie, come quello che si trova al centro della nostra Via Lattea, sono completamente innocui e al massimo inghiottono ...

reportrai3 : È a Napoli l’origine delle fortune dei veri proprietari del #Milan, Gianluca D’Avanzo e Salvatore Cerchione. Acquis… - daniela19879415 : RT @dario62bs: @Signorasinasce @PMurroccu Io non sono per niente fiero di un governo che sta ipotecando la nostra sicurezza e quella dei… - mimma42 : RT @dario62bs: @Signorasinasce @PMurroccu Io non sono per niente fiero di un governo che sta ipotecando la nostra sicurezza e quella dei… - gbrera : RT @dario62bs: @Signorasinasce @PMurroccu Io non sono per niente fiero di un governo che sta ipotecando la nostra sicurezza e quella dei… - gennaro_46 : RT @dario62bs: @Signorasinasce @PMurroccu Io non sono per niente fiero di un governo che sta ipotecando la nostra sicurezza e quella dei… -

Ultime Notizie dalla rete : L’origine dei CALENDARIO Epson 2021 Fortune Italia