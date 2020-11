L'Oms avverte i Paesi: 'Rimanete vigili anche se vedete un calo nei contagi' (Di venerdì 27 novembre 2020) Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il Covid-19, nel corso del consueto briefing a Givevra, ha avvertito: "anche se i Paesi vedono un calo dei casi ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 novembre 2020) Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica dell'Organizzazione Mondiale della Sanità per il Covid-19, nel corso del consueto briefing a Givevra, ha avvertito: "se ivedono undei casi ...

Agenzia_Ansa : L'#Oms avverte l'#Europa che se non si attrezzerà in modo corretto ci sarà una terza ondata della #pandemia all'ini… - laviniamainardi : RT @globalistIT: Speriamo che ascoltino - globalistIT : Speriamo che ascoltino - lilfloworm : perché ho appena sentito che la oms avverte una terza ondata di covid per inizio 2021 - PersempreNadia : RT @MariMarifreedom: @PersempreNadia Le creano le ondate , l oms avverte e loro eseguono -