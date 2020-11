“Lombardia zona arancione, riapriamo i negozi”. L’annuncio di Fontana (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov – La Lombardia diventa zona arancione: a dare L’annuncio è Attilio Fontana. Su Twitter il governatore leghista scrive: “Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo in zona arancione e potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del governo“. Oggi infatti l’esecutivo giallofucsia comunicherà le nuove assegnazioni delle fasce di rischio – gialla, arancione, rossa – sulla base de dati sui contagi e i ricoveri inviati dalle regioni. Il passaggio a zona arancione arriva dopo giorni di scontri tra Lombardia e governo centrale Come sottolineato da Fontana, il passaggio da rosso a arancione è una boccata d’ossigeno per l’economia della ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 27 novembre 2020) Milano, 27 nov – La Lombardia diventa: a dareè Attilio. Su Twitter il governatore leghista scrive: “Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici, ora siamo ine potremo riaprire gli esercizi commerciali. A breve la decisone del governo“. Oggi infatti l’esecutivo giallofucsia comunicherà le nuove assegnazioni delle fasce di rischio – gialla,, rossa – sulla base de dati sui contagi e i ricoveri inviati dalle regioni. Il passaggio aarriva dopo giorni di scontri tra Lombardia e governo centrale Come sottolineato da, il passaggio da rosso aè una boccata d’ossigeno per l’economia della ...

LegaSalvini : ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - SkyTG24 : Covid Lombardia, Fontana: “Siamo in zona arancione” - Corriere : Lombardia, Fontana: «Siamo in zona arancione, riapriremo i negozi». Cosa cambia - CassiMatyxe : @pfmajorino Intanto come se niente fosse nonostante le dichiarazioni di ieri sera Lombardia zona arancione. Grazie… - Adnkronos : 'Siamo zona arancione': #Toscana, #Lombardia e #Piemonte cambiano colore -

Ultime Notizie dalla rete : “Lombardia zona Tecnologia e tartufi: al via l'accordo tra TwelveHotel.it e RegalTruffle.com, per l'adozione e l'acquisto online di tartufi Fortune Italia