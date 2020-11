Lombardia zona arancione o ancora zona rossa fino al 3 dicembre? (Di venerdì 27 novembre 2020) Lombardia zona arancione o ancora zona rossa? Come riportato da ‘ilnotiziario.net‘, l’estensione del periodo in cui la Regione stazionerà nella fascia a rischio più elevato sembra ormai ad un passo dal realizzarsi. Resta attesa nelle prossime ore l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che ufficializzerà il destino del territorio fino al 3 dicembre, giorno in cui ricordiamo scadranno le norme del DPCM di inizio novembre, a cui subentrerà quello di Natale, idealmente in vigore dal 4 dicembre (potete trovare in questo articolo le ultime per quanto riguarda le scuole, gli spostamenti tra Regioni, il coprifuoco, le seconde case ed i negozi). Vedere la Lombardia ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)? Come riportato da ‘ilnotiziario.net‘, l’estensione del periodo in cui la Regione stazionerà nella fascia a rischio più elevato sembra ormai ad un passo dal realizzarsi. Resta attesa nelle prossime ore l’ordinanza del ministro Roberto Speranza che ufficializzerà il destino del territorioal 3, giorno in cui ricordiamo scadranno le norme del DPCM di inizio novembre, a cui subentrerà quello di Natale, idealmente in vigore dal 4(potete trovare in questo articolo le ultime per quanto riguarda le scuole, gli spostamenti tra Regioni, il coprifuoco, le seconde case ed i negozi). Vedere la...

