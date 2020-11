Lombardia zona arancione, l'annuncio di Fontana su Twitter (Di venerdì 27 novembre 2020) La Lombardia diventa zona arancione. L'annuncio arriva su Twitter da parte del presidente della Regione Attilio Fontana. «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici,... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 27 novembre 2020) Ladiventa. L'arriva suda parte del presidente della Regione Attilio. «Grazie ai sacrifici dei lombardi, apprezzati i dati epidemiologici,...

LegaSalvini : ++ #FONTANA: 'IL GOVERNO VUOLE TENERE LA #LOMBARDIA IN ZONA ROSSA FINO AL 3 DICEMBRE' ++ - SkyTG24 : ?????? Alcune delle regioni entrate per prime in zona rossa (tra cui #Lombardia e #Piemonte) potrebbero passare in zon… - mrzchm : RT @LegaSalvini: ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - babyspettri : RT @LegaSalvini: ++ PASSA LA LINEA DI #FONTANA: LA #LOMBARDIA DIVENTA ZONA ARANCIONE ++ - Lukinoo1518 : @SkyTG24 Cambia poco se la Lombardia e in zona arancione vale tutto come nella zona rossa tranne che riaprono alcun… -