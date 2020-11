Lombardia in zona arancione: il pressing di Fontana, Speranza prende tempo fino alle 21 (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul passaggio della Lombardia da zona rossa a zona arancione continua il braccio di ferro tra il governatore della Regione, Attilio Fontana, e il ministro della Salute, Roberto Speranza. La divergenza si impernia non tanto sul cambio di colorazione in sé – chiesto a gran voce da Fontana e su cui Speranza non obietta – quanto sulle tempistiche della sua entrata in vigore. Fontana spinge affinché l’allentamento delle misure diventi operativo da subito, mentre Speranza vuole prendersi altro tempo per “dare un consolidamento maggiore” al miglioramento dei parametri, in base ai quali già ora la Lombardia sarebbe virtualmente in zona ... Leggi su tpi (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul passaggio delladarossa acontinua il braccio di ferro tra il governatore della Regione, Attilio, e il ministro della Salute, Roberto. La divergenza si impernia non tanto sul cambio di colorazione in sé – chiesto a gran voce dae su cuinon obietta – quanto sulle tempistiche della sua entrata in vigore.spinge affinché l’ntamento delle misure diventi operativo da subito, mentrevuolersi altroper “dare un consolidamento maggiore” al miglioramento dei parametri, in base ai quali già ora lasarebbe virtualmente in...

