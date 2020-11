L’offerta Di Maio alla destra: dieci punti per rilanciare l’Italia (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo il voto quasi all’unanimità in Parlamento con il sì del centrodestra allo scostamento di bilancio, la scena politica cambia. E il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, ormai all’angolo nel caos dei Cinque Stelle, entra nelle vesti dello statista e in una lettera al Foglio lancia un patto trasversale in dieci punti per rilanciare l’Italia. «Il mio appello è rivolto a tutti», scrive Di Maio. «Disarmiamo il conflitto politico, pur restando ognuno al suo posto (maggioranza e opposizione), lavoriamo insieme per rafforzare l’azione di governo. Solo così riusciremo a ricostruire l’Italia e a innescare quel cambiamento culturale che da tempo continuiamo a prometterci. Il voto di ieri all’unanimità è stato un segnale importante». Da qui l’elenco delle ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 27 novembre 2020) Dopo il voto quasi all’unanimità in Parlamento con il sì del centroallo scostamento di bilancio, la scena politica cambia. E il ministro degli Esteri Luigi Di, ormai all’angolo nel caos dei Cinque Stelle, entra nelle vesti dello statista e in una lettera al Foglio lancia un patto trasversale inper. «Il mio appello è rivolto a tutti», scrive Di. «Disarmiamo il conflitto politico, pur restando ognuno al suo posto (maggioranza e opposizione), lavoriamo insieme per rafforzare l’azione di governo. Solo così riusciremo a ricostruiree a innescare quel cambiamento culturale che da tempo continuiamo a prometterci. Il voto di ieri all’unanimità è stato un segnale importante». Da qui l’elenco delle ...

