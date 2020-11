Lo strano caso del cargo italiano trasformato in nave da guerra iraniana (Di venerdì 27 novembre 2020) Una nave-traghetto costruita dal Cantiere Navale Visentini di Porto Viro (Rovigo) nel 1992 è diventata una nave da guerra dei Pasdaran iraniani? A chiederlo al presidente del Consiglio, al ministro degli Esteri e a quello delle Infrastrutture è Antonio Zennaro, deputato del Misto e membro del Copasir, che ha deposito oggi un’interrogazione a risposta scritta per sapere se “il governo è in grado di confermare che questa nave di fabbricazione italiana effettivamente sia entrata a far parte della Marina militare iraniana”. Inoltre, l’onorevole chiede al governo “di verificare eventualmente se ci siano state operazione di triangolazione commerciale volte ad eseguire attività di elusione delle sanzioni internazionali che vietano questo tipo di compravendite classificate come dual-use”. Nei giorni scorsi, ... Leggi su formiche (Di venerdì 27 novembre 2020) Una-traghetto costruita dal Cantiere Navale Visentini di Porto Viro (Rovigo) nel 1992 è diventata unadadei Pasdaran iraniani? A chiederlo al presidente del Consiglio, al ministro degli Esteri e a quello delle Infrastrutture è Antonio Zennaro, deputato del Misto e membro del Copasir, che ha deposito oggi un’interrogazione a risposta scritta per sapere se “il governo è in grado di confermare che questadi fabbricazione italiana effettivamente sia entrata a far parte della Marina militare”. Inoltre, l’onorevole chiede al governo “di verificare eventualmente se ci siano state operazione di triangolazione commerciale volte ad eseguire attività di elusione delle sanzioni internazionali che vietano questo tipo di compravendite classificate come dual-use”. Nei giorni scorsi, ...

"Per il suo compleanno ho indossato la maglietta dell'Argentina che lui mi aveva regalato e gli ho mandato gli auguri"