“Lo scaglionamento degli orari nelle città sia reale”. Rientro in classe, parere negativo dei Trasporti: assembramenti sicuri anche con mezzi raddoppiati (Di venerdì 27 novembre 2020) Si allontana sempre più l’ipotesi di un Rientro graduale a scuola il 9 di dicembre. Dietro le buone intenzioni della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e dei sindaci restano i problemi. Primo, quello dei Trasporti. Al Mit puntano il dito contro la mancanza degli scaglionamenti, mentre in viale Trastevere nessuno lo dice esplicitamente ma hanno il dente avvelenato con gli uffici di villa Patrizi colpevoli di non essersi organizzati in tempo per una riapertura a dicembre. In queste ore la ministra Paola De Micheli ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e per conoscenza alla Azzolina nella quale fa presente che alla luce delle simulazioni fatte sulle città di Milano, Roma e Napoli, nonostante la previsione di un’offerta di servizi aggiuntivi, i limiti possono essere ovviati solo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Si allontana sempre più l’ipotesi di ungraduale a scuola il 9 di dicembre. Dietro le buone intenzioni della ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e dei sindaci restano i problemi. Primo, quello dei. Al Mit puntano il dito contro la mancanzascaglionamenti, mentre in viale Trastevere nessuno lo dice esplicitamente ma hanno il dente avvelenato con gli uffici di villa Patrizi colpevoli di non essersi organizzati in tempo per una riapertura a dicembre. In queste ore la ministra Paola De Micheli ha preso carta e penna e ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e per conoscenza alla Azzolina nella quale fa presente che alla luce delle simulazioni fatte sulledi Milano, Roma e Napoli, nonostante la previsione di un’offerta di servizi aggiuntivi, i limiti possono essere ovviati solo ...

fattoquotidiano : “Lo scaglionamento degli orari nelle città sia reale”. Rientro in classe, parere negativo dei Trasporti: assembrame… - clikservernet : “Lo scaglionamento degli orari nelle città sia reale”. Rientro in classe, parere negativo dei Trasporti: assembrame… - Noovyis : (“Lo scaglionamento degli orari nelle città sia reale”. Rientro in classe, parere negativo dei Trasporti: assembram… - PazzoPerDomani : RT @francobruni7: A @diMartedi il viceministro lo ha ammesso: i sindacati della scuola ostacolano lo scaglionamento degli orari per riaprir… - AvvMennillo : 3?? SHOPPING: sembra ormai scontato che dal 4 dicembre i negozi possano chiudere alle 22 per consentire lo scaglion… -

Ultime Notizie dalla rete : “Lo scaglionamento Contributo Conai, dal 1° marzo pagano anche i sacchetti biodegradabili compostabili. Gli altri in materiale bioplastico pagano già dal 1° gennaio 2011 Eco dalle Città