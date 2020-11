“Lo ha fatto…”. Selvaggia Roma choc al GF Vip: Tommaso Zorzi impietrito. E la regia stacca subito (Di venerdì 27 novembre 2020) Una volta aver perso gusto a provocare Elisabetta Gregoraci, Selvaggia Roma ha cominciato a mettersi davvero in gioco facendosi conoscere di più dai suoi coinquilini vipponi. E non ci è andata giù leggera. La Roma ha voluto raccontare il proprio passato difficile. Nella notte di mercoledì Selvaggia Roma è scoppiata a piangere ed ha confessato di avere un rapporto tutt’altro che facile con la madre e di essere rimasta “in trappola” in Tunisia. Proprio giovedì, in una chiacchierata con Tommaso Zorzi la Roma ha donato un altro po’ di sé, raccontando una fetta molto delicata del suo intimo, narrando di un gesto estremo che avrebbe fatto il fratello. (Continua dopo le foto) Le parole di Selvaggia Roma: “Il problema è che ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Una volta aver perso gusto a provocare Elisabetta Gregoraci,ha cominciato a mettersi davvero in gioco facendosi conoscere di più dai suoi coinquilini vipponi. E non ci è andata giù leggera. Laha voluto raccontare il proprio passato difficile. Nella notte di mercoledìè scoppiata a piangere ed ha confessato di avere un rapporto tutt’altro che facile con la madre e di essere rimasta “in trappola” in Tunisia. Proprio giovedì, in una chiacchierata conlaha donato un altro po’ di sé, raccontando una fetta molto delicata del suo intimo, narrando di un gesto estremo che avrebbe fatto il fratello. (Continua dopo le foto) Le parole di: “Il problema è che ...

