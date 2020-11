Lo chef ha le stelle ma anche il cuore: cucina 250 pasti per i poveri (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppe Mancino , chef pluristellato del Piccolo Principe di VIareggio e del Maitò di Forte dei Marmi, preparerà 250 pasti di gran classe per i più bisognosi della Versilia . Già a Pasqua, in pieno ... Leggi su lanazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Giuseppe Mancino ,pluristellato del Piccolo Principe di VIareggio e del Maitò di Forte dei Marmi, preparerà 250di gran classe per i più bisognosi della Versilia . Già a Pasqua, in pieno ...

FVGlive : Le prestigiose 2 stelle Michelin ???? arrivano a #Trieste! Complimenti allo chef Matteo Metullio dell'Harry's Picco… - anna_annie12 : Lo chef ha le stelle ma anche il cuore: cucina 250 pasti per i poveri - chiccomassetti : RT @qn_lanazione: Lo chef ha le stelle ma anche il cuore: cucina 250 pasti per i poveri - qn_lanazione : Lo chef ha le stelle ma anche il cuore: cucina 250 pasti per i poveri - ReporterGourmet : Gordon Ramsay festeggia i 22 anni di attività del suo ristorante di punta a Londra, che vanta 3 stelle Michelin per… -