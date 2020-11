LIVE Sport Invernali, DIRETTA 27 novembre: Greta Laurent stupisce, bene De Aliprandini (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (27 novembre) 10.21 SCI ALPINO – Niente da fare per Roberto Nani, tempo alto sulla pista blu. E’ 33° a 0.67, stesso tempo di Borsotti. L’Italia rischia di aggrapparsi al solo De Aliprandini. 10.19 SCI DI FONDO – Eliminata Anna Comarella, ma non è una sprinter e andrà valutata nelle prove di distanza dei prossimi giorni. 10.18 SCI ALPINO – stupisce l’austriaco Pertl, terzo a 0.07. E’ stato il migliore sulla pista rossa. De Aliprandini scende in ottava piazza, comunque pienamente in corsa per la qualificazione. 10.14 SCI ALPINO – Al comando il tedesco Luitz con 0.01 sul connazionale Schmid e 0.08 sul croato Zubcic. Poi a 0.12 l’austriaco Rachner ed il francese Pinturault, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (27) 10.21 SCI ALPINO – Niente da fare per Roberto Nani, tempo alto sulla pista blu. E’ 33° a 0.67, stesso tempo di Borsotti. L’Italia rischia di aggrapparsi al solo De. 10.19 SCI DI FONDO – Eliminata Anna Comarella, ma non è una sprinter e andrà valutata nelle prove di distanza dei prossimi giorni. 10.18 SCI ALPINO –l’austriaco Pertl, terzo a 0.07. E’ stato il migliore sulla pista rossa. Descende in ottava piazza, comunque pienamente in corsa per la qualificazione. 10.14 SCI ALPINO – Al comando il tedesco Luitz con 0.01 sul connazionale Schmid e 0.08 sul croato Zubcic. Poi a 0.12 l’austriaco Rachner ed il francese Pinturault, ...

