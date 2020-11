LIVE Sport Invernali, DIRETTA 27 novembre: bene Pellegrino e Laurent, delusione per De Aliprandini (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma e orari Sport Invernali oggi (27 novembre) 11.04 SCI ALPINO – Roberto Nani 29° a 1?01. Sarà il migliore degli italiani oggi: una magrissima consolazione. 11.02 SCI ALPINO – Lo svizzero Gino Caviezel si inserisce in undicesima piazza ed estromette dal tabellone finale Braathen, leader della classifica generale dopo la vittoria a Soelden. 11.01 SCI ALPINO – L’austriaco Pertl si inserisce in quarta posizione a 0.26 da Luitz. Dentro anche il norvegese Haugan, 12°. Attenzione a Braathen, appeso ad un filo: è 16°. 10.59 SCI ALPINO – Sempre al comando Luitz davanti a Pinturault, Schmid e Favrot. 5° Kilde, 6° Kristoffersen. 10.57 SKELETON – Valentina Margaglio è quarta quando mancano otto atlete al termine. 10.54 SCI ALPINO – Fuori anche Giovanni Borsotti, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma e orarioggi (27) 11.04 SCI ALPINO – Roberto Nani 29° a 1?01. Sarà il migliore degli italiani oggi: una magrissima consolazione. 11.02 SCI ALPINO – Lo svizzero Gino Caviezel si inserisce in undicesima piazza ed estromette dal tabellone finale Braathen, leader della classifica generale dopo la vittoria a Soelden. 11.01 SCI ALPINO – L’austriaco Pertl si inserisce in quarta posizione a 0.26 da Luitz. Dentro anche il norvegese Haugan, 12°. Attenzione a Braathen, appeso ad un filo: è 16°. 10.59 SCI ALPINO – Sempre al comando Luitz davanti a Pinturault, Schmid e Favrot. 5° Kilde, 6° Kristoffersen. 10.57 SKELETON – Valentina Margaglio è quarta quando mancano otto atlete al termine. 10.54 SCI ALPINO – Fuori anche Giovanni Borsotti, ...

