LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: verso una finale Kristoffersen-Pinturault (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tabellone della fase ad eliminazione DIRETTA 18.41 Lo svizzero Caviezel si impone per 0.07 sul tedesco Luitz e si qualifica per la finale 5°-6° posto. 18.38 Si avvicina la finale più attesa…Pinturault prevale per 0.12 su Schmid. 18.37 Kristoffersen parte male, poi va in progressione e chiude con 0.12 su Pertl. 18.35 Bissig davanti a Hirschbuehl per 0.11. Ora le semifinali 1°.4° posto. 18.33 Il tedesco Luitz vince per 7 centesimi la prima manche contro lo svizzero Caviezel nel tabellone perdenti. 18.30 Di seguito le semifinali 5°-8° posto: Caviezel (Svizzera)-Luitz (Germania) Bissig (Svizzera)-Hirschbuehl (Austria) 18.29 Chiaramente sarebbe stuzzicante una finalissima tra i due grandi rivali storici ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl tabellone della fase ad eliminazione18.41 Lo svizzero Caviezel si impone per 0.07 sul tedesco Luitz e si qualifica per la5°-6° posto. 18.38 Si avvicina lapiù attesa…prevale per 0.12 su Schmid. 18.37parte male, poi va in progressione e chiude con 0.12 su Pertl. 18.35 Bissig davanti a Hirschbuehl per 0.11. Ora le semifinali 1°.4° posto. 18.33 Il tedesco Luitz vince per 7 centesimi la prima manche contro lo svizzero Caviezel nel tabellone perdenti. 18.30 Di seguito le semifinali 5°-8° posto: Caviezel (Svizzera)-Luitz (Germania) Bissig (Svizzera)-Hirschbuehl (Austria) 18.29 Chiaramente sarebbe stuzzicante una finalissima tra i due grandi rivali storici ...

