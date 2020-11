LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Pinturault batte in finale Kristoffersen! (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il tabellone della fase ad eliminazione DIRETTA 19.09 Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana con i giganti di Santa Caterina. Un saluto sportivo. 19.08 Trentesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per Pinturault. Il francese vola in testa alla classifica generale con 150 punti, seguito da Kristoffersen a 125. 19.06 Alexis Pinturault vince il Parallelo di Lech. Sconfitto in finale Kristoffersen per soli 11 centesimi. 19.05 Secondo podio in carriera per il tedesco Schmid, sempre in Parallelo. Il tedesco chiude terzo dopo aver superato l’austriaco Pertl per 0.58. Ora l’atto conclusivo tra Pinturault e Kristoffersen. Il francese difende 16 ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl tabellone della fase ad eliminazione19.09 Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana con i giganti di Santa Caterina. Un saluto sportivo. 19.08 Trentesima vittoria in carriera in Coppa del Mondo per. Il francese vola in testa alla classifica generale con 150 punti, seguito da Kristoffersen a 125. 19.06 Alexisvince ildi. Sconfitto inKristoffersen per soli 11 centesimi. 19.05 Secondo podio in carriera per il tedesco Schmid, sempre in. Il tedesco chiude terzo dopo aver superato l’austriaco Pertl per 0.58. Ora l’atto conclusivo trae Kristoffersen. Il francese difende 16 ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: verso una finale Kristoffersen-Pinturault - #alpino #Parallelo #DIRETTA… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: fuori Kilde avanzano Pinturault e Kristoffersen - #alpino #Parallelo… - zazoomblog : DIRETTA Sci alpino Parallelo Lech LIVE: pronti per una nuova sfida Pinturault-Kristoffersen? - #DIRETTA #alpino… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Luitz davanti a Pinturault, out gli azzurri. Alle 17.50 il tabellone - zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: si comincia azzurri per stupire! - #alpino #Parallelo #DIRETTA:… -