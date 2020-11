LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Luitz davanti a Pinturault, out gli azzurri. Alle 17.50 il tabellone (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist del ParAllelo – La presentazione della gara 11.20 Fuori gli italiani: 33° Roberto Nani, 40° Luca De Aliprandini, 45° Giovanni Borsotti, non ha concluso la prova Hannes Zingerle. Una giornata da dimenticare in fretta. 11.16 E’ terminata anche la seconda manche. Il tedesco Luitz chiude al comando in 45?77. 2° Pinturault a 0.03, 3° Schmid a 0.07. Si qualificano anche i seguenti atleti: Pertl, Favrot, Kilde, Bissig, Kristoffersen, Zubcic, Read, Hirschbuehl, Caviezel, McGrath, Haugan, Raschner e Faivre. 11.10 Il giovane svizzero Bissig è settimo a 0.37 da Luitz. 11.08 Hannes Zingerle rimane incastrato al cancelletto di partenza, poi inofrca contro un palo. Poco da aggiungere…Giornata nerissima per l’Italia. Pesa ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist del– La presentazione della gara 11.20 Fuori gli italiani: 33° Roberto Nani, 40° Luca De Aliprandini, 45° Giovanni Borsotti, non ha concluso la prova Hannes Zingerle. Una giornata da dimenticare in fretta. 11.16 E’ terminata anche la seconda manche. Il tedescochiude al comando in 45?77. 2°a 0.03, 3° Schmid a 0.07. Si qualificano anche i seguenti atleti: Pertl, Favrot, Kilde, Bissig, Kristoffersen, Zubcic, Read, Hirschbuehl, Caviezel, McGrath, Haugan, Raschner e Faivre. 11.10 Il giovane svizzero Bissig è settimo a 0.37 da. 11.08 Hannes Zingerle rimane incastrato al cancelletto di partenza, poi inofrca contro un palo. Poco da aggiungere…Giornata nerissima per l’Italia. Pesa ...

