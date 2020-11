LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: De Aliprandini e Nani per stupire in una gara lotteria (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist della qualifica Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo di Lech, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si comincia al mattino con la fase di qualificazione e poi appuntamento nel tardo pomeriggio per le sfide ad eliminazione DIRETTA con il tabellone a 16. gara come sempre imprevedibile e ricca di sorprese, come è stata in parte anche quella femminile di ieri con la vittoria di Petra Vlhova sull’americana Paula Moltzan al suo primo podio in carriera. In campo maschile regna davvero l’incertezza con davvero almeno venti atleti che possono lottare per la vittoria. Molto forte lo squadrone norvegese con Windingstad, Kristoffersen, ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist della qualifica Buongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Si comincia al mattino con la fase di qualificazione e poi appuntamento nel tardo pomeriggio per le sfide ad eliminazionecon il tabellone a 16.come sempre imprevedibile e ricca di sorprese, come è stata in parte anche quella femminile di ieri con la vittoria di Petra Vlhova sull’americana Paula Moltzan al suo primo podio in carriera. In campo maschile regna davvero l’incertezza con davvero almeno venti atleti che possono lottare per la vittoria. Molto forte lo squadrone norvegese con Windingstad, Kristoffersen, ...

