LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: azzurri per la sorpresa. Si comincia alle 10.00 (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La startlist del Parallelo – La presentazione della gara 9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo maschile di Lech (Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Parallelo di Lech, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2020-2021. Si comincia al mattino con la fase di qualificazione e poi appuntamento nel tardo pomeriggio per le sfide ad eliminazione DIRETTA con il tabellone a 16. Gara come sempre imprevedibile e ricca di sorprese, come è ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa startlist del– La presentazione della gara 9.25 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladelmaschile di(Austria), valido per la Coppa del Mondo di sci. Buongiorno e benvenuti alladeldi, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci2020-2021. Sial mattino con la fase di qualificazione e poi appuntamento nel tardo pomeriggio per le sfide ad eliminazionecon il tabellone a 16. Gara come sempre imprevedibile e ricca di sorprese, come è ...

zazoomblog : LIVE Sci alpino Parallelo Lech in DIRETTA: De Aliprandini e Nani per stupire in una gara lotteria - #alpino… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Sprint Ruka in DIRETTA: Federico Pellegrino insegue la finale c’è De Fabiani - #fondo #Sprint… - infoitsport : DIRETTA Sci alpino, tabellone femminile Lech LIVE: Bassino e Brignone vogliono brillare, Gut-Behrami e Vlhova le fa… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: subito Bassino-Liensberger. Tabellone duro per Brignone - infoitsport : LIVE Sci alpino, Parallelo Lech in DIRETTA: Bassino in finale per il 5° posto -