(Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.13 Ed ecco Michael! 22.12 Ci siamo,sta facendo il suo ingresso sul ring! 22.09 Patrickè un pugile ruandese con passaporto svizzero. Ha 37 anni ed ha disputato 34 incontri in carriera, vincendone 32 e perdendone 2. L’ultima sconfitta risale però al 2012! 22.07ha combattuto 17 incontri in carriera, tutti vinti. 9 i successi arrivati prima del limite. 22.06 Di seguito tutti i campioni del mondo italiani di boxe.affiancherebbe delle vere e proprie icone… 1) Primo Carnera 2) Mario D’Agata 3) Duilio Loi 4) Sandro Mazzinghi 5) Tore Burruni 6) Nino Benvenuti 7) Sandro Lopopolo 8) Bruno Arcari 9) Carmelo Bossi 10) Franco Udella 11) Rocky Mattioli 12) Vito Antuofermo 13) Loris ...

OA_Sport : LIVE Magnesi-Kinigamazi, Mondiale IBO Superpiuma in DIRETTA: si comincia! In palio la cintura iridata! - ClaudiusPetroni : RT @FedPugilistica: ?? Titolo ?? @IBOBoxing Superpiuma ?? @mich88z ???? ?? Kinigamazi ???? ?? PROGRAMMA SOTTOCLOU ?? Fondi LT ??? PalaSport ?? 27/1… - FedPugilistica : ?? Titolo ?? @IBOBoxing Superpiuma ?? @mich88z ???? ?? Kinigamazi ???? ?? PROGRAMMA SOTTOCLOU ?? Fondi LT ??? PalaSport ??… - FedPugilistica : ?? Titolo ?? @IBOBoxing Superpiuma ?? #Magnesi ???? ?? Kinigamazi ???? ?? Fondi LT ??? PalaSport ?? 27/11/2020 ?? DIRETTA… - Gazzetta_it : #Live Streaming su -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Magnesi

Oggi venerdì 27 novembre (attorno alle ore 22.00-23.00) Michael Magnesi affronterà il rwandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi ...Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi, match valido per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) viene messa in pa ...