LIVE Magnesi-Kinigamazi | Mondiale IBO Superpiuma in DIRETTA | parte benissimo il laziale!

(Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAL TAPPETOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! KNOCK DOWN!!! Gancio destro letale difinisce a terra e viene contato, poi si rialza! BELLISSIMO GANCIO DESTRO DIperò reagisce. Subito un acceso corpo a corpo,prova a reagire. TERZO ROUND Secondo round ancora nettamente a favore di. L’italiano è decisamente più potente rispetto allo svizzero.si rifugia in clinch Altro gancio destro tremendo, maincassa bene. Combinazione jab sinistro-gancio destro di, che poi infila un altro destro al corpo! Guardia molto chiusa per l’azzurro, che poi va a segno con un uppercut sinistro! GANCIO SINISTRO ...

OA_Sport : LIVE Magnesi-Kinigamazi, Mondiale IBO Superpiuma in DIRETTA: si comincia! In palio la cintura iridata! - ClaudiusPetroni : RT @FedPugilistica: ?? Titolo ?? @IBOBoxing Superpiuma ?? @mich88z ???? ?? Kinigamazi ???? ?? PROGRAMMA SOTTOCLOU ?? Fondi LT ??? PalaSport ?? 27/1… - FedPugilistica : ?? Titolo ?? @IBOBoxing Superpiuma ?? @mich88z ???? ?? Kinigamazi ???? ?? PROGRAMMA SOTTOCLOU ?? Fondi LT ??? PalaSport ??… - FedPugilistica : ?? Titolo ?? @IBOBoxing Superpiuma ?? #Magnesi ???? ?? Kinigamazi ???? ?? Fondi LT ??? PalaSport ?? 27/11/2020 ?? DIRETTA… - Gazzetta_it : #Live Streaming su -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Magnesi

Oggi venerdì 27 novembre (attorno alle ore 22.00-23.00) Michael Magnesi affronterà il rwandese con passaporto svizzero Patrick Kinigamazi per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi ...Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Michael Magnesi vs Patrick Kinigamazi, match valido per il Mondiale IBO dei pesi superpiuma. Al PalaSport di Fondi (in provincia di Latina) viene messa in pa ...