LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: si riparte dopo la bandiera rossa! Hamilton prova la simulazione di qualifica (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.13 Ultimo passaggio in 1’35?4 per Perez su gomma gialla, 1’35?6 per Verstappen sulla morbida. Molto male Leclerc, sempre tra l’1’36 e l’1’37. 17.12 Grandi problemi di grip per Vettel con le gomme 2021. Tutti al lavoro sul passo gara adesso per questi ultimi 18 minuti. 17.10 Pista affollatissima in questo frangente, a causa del tempo perso in precedenza per le bandiere rosse. 17.08 Vettel sta girando con gomme Pirelli 2021, mentre Leclerc ha montato nuovamente gomma soft. 17.07 Non un grandissimo giro per Lewis Hamilton, 6° a 271 millesimi dal miglior tempo di Verstappen. 17.05 Grande attesa per il primo vero time-attack con gomma rossa di Lewis Hamilton. A breve dovrebbero cominciare anche i primi long-run. 17.04 SEMAFORO VERDE! Questa volta si riparte per ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.13 Ultimo passaggio in 1’35?4 per Perez su gomma gialla, 1’35?6 per Verstappen sulla morbida. Molto male Leclerc, sempre tra l’1’36 e l’1’37. 17.12 Grandi problemi di grip per Vettel con le gomme 2021. Tutti al lavoro sul passo gara adesso per questi ultimi 18 minuti. 17.10 Pista affollatissima in questo frangente, a causa del tempo perso in precedenza per le bandiere rosse. 17.08 Vettel sta girando con gomme Pirelli 2021, mentre Leclerc ha montato nuovamente gomma soft. 17.07 Non un grandissimo giro per Lewis, 6° a 271 millesimi dal miglior tempo di Verstappen. 17.05 Grande attesa per il primo vero time-attack con gomma rossa di Lewis. A breve dovrebbero cominciare anche i primi long-run. 17.04 SEMAFORO VERDE! Questa volta siper ...

SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: BOTTO ALBON (-40’ ?? #FP2) ? Il thailandese va a muro in uscita dall’ultima curva: pilota ok Il LI… - x3r0_89 : RT @SkySportF1: ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ? - giovanni_panini : RT @SkySportF1: ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ? - LasalaGualtiero : RT @SkySportF1: ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ? -