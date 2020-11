Little Hope, un B-Movie che plasma la materia (Di sabato 28 novembre 2020) A distanza di più di un anno, ci troviamo a riparlare della serie antologica Dark Pictures di Supermassive Games e, nello specifico, del secondo capitolo, Little Hope, sbarcato nei negozi a ridosso di Halloween 2020. Se il primo frammento, Man of medan, ci aveva fatto una buona impressione, il suo seguito prometteva, almeno dai trailer, uno spettacolo ancora più spaventoso. Si passa dall’inusuale gotico marino al classico racconto di streghe e villaggi infestati, spingendo il linguaggio cinematografico in una dimensione … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 28 novembre 2020) A distanza di più di un anno, ci troviamo a riparlare della serie antologica Dark Pictures di Supermassive Games e, nello specifico, del secondo capitolo,, sbarcato nei negozi a ridosso di Halloween 2020. Se il primo frammento, Man of medan, ci aveva fatto una buona impressione, il suo seguito prometteva, almeno dai trailer, uno spettacolo ancora più spaventoso. Si passa dall’inusuale gotico marino al classico racconto di streghe e villaggi infestati, spingendo il linguaggio cinematografico in una dimensione … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

unaditante : RT @LaneveDiletta: Sono un po’ in ritardo ma questo è il video per i 3 anni di CMBYN???????????????????????? I’m a little bit late but this is the vide… - LaneveDiletta : Sono un po’ in ritardo ma questo è il video per i 3 anni di CMBYN???????????????????????? I’m a little bit late but this is the… - moonchild_mari : Namjoon che discretamente partecipa ad una canzone stupenda e mi dà tanta serenità appena sento il suo “a little ho… - dangiuntoli9 : @eantoniopolonia Purtroppo nei giochi di scelta al primo tentativo faccio sempre male, è successo anche per Detroit… - dangiuntoli9 : Qualcuno ha giocato a Little Hope per PS4? -

Ultime Notizie dalla rete : Little Hope Little Hope, un B-Movie che plasma la materia | il manifesto Il Manifesto I migliori giochi da acquistare e giocare durante l’inverno

In attesa della bella stagione, vi consigliamo i migliori giochi da acquistare e giocare durante le lunghe e fredde nottate d'inverno.

The Dark Pictures Little Hope, l’horror che strizza l’occhio a Silent Hill

Quello con The Dark Pictures Little Hope è uno degli appuntamenti più attesi da parte dei videogiocatori appassionati del genere ...

In attesa della bella stagione, vi consigliamo i migliori giochi da acquistare e giocare durante le lunghe e fredde nottate d'inverno.Quello con The Dark Pictures Little Hope è uno degli appuntamenti più attesi da parte dei videogiocatori appassionati del genere ...