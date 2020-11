L’iniziativa di due sindaci: “Non installeremo le luminarie di Natale, investiremo quei soldi in buoni spesa per le famiglie più bisognose” (Di venerdì 27 novembre 2020) Il Natale è intoccabile e le luci delle feste pure, ma quest’anno i led intermittenti che addobbano alberelli e strade non ci saranno. Per lo meno, non in due comuni del Brindisino, Mesagne e Francavilla Fontana che, a un mese esatto dalla festività religiosa, hanno deciso di dirottare interamente sulle necessità delle persone in difficoltà le migliaia di euro che sarebbero state spese per luminarie e affini. quei soldi saranno destinati a buoni spesa, da impiegare per comprare da mangiare, ma anche per acquistare i regali. C’è chi, anche a causa delle conseguenze del Covid, diversamente non potrebbe permettersi nulla. A Mesagne saranno stanziati 32mila euro. A Francavilla, 40mila: era il denaro che sarebbe stato utilizzato per creare l’atmosfera natalizia, eventi inclusi, in “tempi di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 novembre 2020) Ilè intoccabile e le luci delle feste pure, ma quest’anno i led intermittenti che addobbano alberelli e strade non ci saranno. Per lo meno, non in due comuni del Brindisino, Mesagne e Francavilla Fontana che, a un mese esatto dalla festività religiosa, hanno deciso di dirottare interamente sulle necessità delle persone in difficoltà le migliaia di euro che sarebbero state spese pere affini.saranno destinati a, da impiegare per comprare da mangiare, ma anche per acquistare i regali. C’è chi, anche a causa delle conseguenze del Covid, diversamente non potrebbe permettersi nulla. A Mesagne saranno stanziati 32mila euro. A Francavilla, 40mila: era il denaro che sarebbe stato utilizzato per creare l’atmosfera natalizia, eventi inclusi, in “tempi di ...

