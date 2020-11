Lille-Milan, Bonera: «Bella prestazione, meritavamo di più» – VIDEO (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole in conferenza stampa di Daniele Bonera dopo l’1-1 del Milan in Europa League in casa del Lille Il Milan esce con un pareggio dal match di Europa League contro il Lille. Non è bastato alla squadra rossonera l’iniziale vantaggio di Castillejo per espugnare il campo dei francesi. Daniele Bonera, ancora in panchina per l’assenza di Pioli, non è soddisfatto per 1-1 di coppa: «Bella prestazione, ma il Milan meritava di più», le parole in conferenza stampa dell’ex difensore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Le parole in conferenza stampa di Danieledopo l’1-1 delin Europa League in casa delIlesce con un pareggio dal match di Europa League contro il. Non è bastato alla squadra rossonera l’iniziale vantaggio di Castillejo per espugnare il campo dei francesi. Daniele, ancora in panchina per l’assenza di Pioli, non è soddisfatto per 1-1 di coppa: «, ma ilmeritava di più», le parole in conferenza stampa dell’ex difensore. Leggi su Calcionews24.com

AntoVitiello : Per il #Milan era importante non perdere. Finalmente una grande giocata di #Tonali sul gol di #Castillejo. Pareggi… - BombeDiVlad : #Angolodeltifoso - È stato messo un piccolo mattone per la qualificazione agli ottavi. Il #Milan, dopo la sconfitta… - sportli26181512 : Milan, la qualificazione ai sedicesimi di Europa League è più vicina: potrebbe arrivare già giovedì prossimo: Il pu… - gb46290720 : RT @PianetaMilan: #LilleMilan, #Donnarumma: 'Buon punto su un campo difficile' - PianetaMilan : #LilleMilan, #Donnarumma: 'Buon punto su un campo difficile' -