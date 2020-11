Liguria in zona gialla: «Riapertura parziale, ora possiamo pensare a organizzare Natale» (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ritorno in zona gialla è una boccata d’ossigeno per categorie produttive e sindacati: «Ora è vietato abbassare la guardia altrimenti i nostri sacrifici saranno stati inutili» Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 27 novembre 2020) Il ritorno inè una boccata d’ossigeno per categorie produttive e sindacati: «Ora è vietato abbassare la guardia altrimenti i nostri sacrifici saranno stati inutili»

RegLiguria : [27/11-18.40] #CoronavirusLiguria ?? DA DOMENICA LA LIGURIA TORNA IN ZONA GIALLA Lo ha annunciato il Presidente To… - GiovanniToti : Da domenica la #Liguria sarà in zona gialla. Grazie al grande sforzo del nostro sistema sanitario e ai tanti sacrif… - SkyTG24 : #Covid19 Calabria, Lombardia e Piemonte diventano #zonaarancione dal 29. #Zonagialla per Liguria e Sicilia - PoliticaNewsNow : Il Secolo XIX: 'La Liguria torna zona gialla. Da mezzanotte meno divieti' - fontanabuona : Liguria zona gialla da domenica, Toti: «Guardia resta alta, non è un liberi tutti» -