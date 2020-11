«L’idrossiclorochina provoca disturbi psichici». E ora Salvini che fa? (Di venerdì 27 novembre 2020) Che non funzionasse sui pazienti affetti da Covid-19 era cosa nota già da tempo. Nonostante questo Matteo Salvini ha portato avanti la sua battaglia, con tanto di campagna social, in favore dell’utilizzo delL’idrossiclorochina come terapia a basso costo per curare le persone contagiate. Ora, però, arriva una seconda conferma: oltre a non funzionare, è alto il rischio di generare danni psichiatrici su chi la assume. E dirlo è l’Ema – l’Agenzia Europa del Farmaco – che nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre – ha pubblicato il risultato dello studio e dell’approfondimento effettuato dal Comitato per la sicurezza (Prac). Idrossiclorochina danni psichici: questo l’esito finale e la raccomandazione di non utilizzare questo prodotto per curare il Covid. LEGGI ANCHE > Salvini dice che, se lui si ammalasse di Covid, ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 27 novembre 2020) Che non funzionasse sui pazienti affetti da Covid-19 era cosa nota già da tempo. Nonostante questo Matteoha portato avanti la sua battaglia, con tanto di campagna social, in favore dell’utilizzo delcome terapia a basso costo per curare le persone contagiate. Ora, però, arriva una seconda conferma: oltre a non funzionare, è alto il rischio di generare danni psichiatrici su chi la assume. E dirlo è l’Ema – l’Agenzia Europa del Farmaco – che nella giornata di oggi, venerdì 27 novembre – ha pubblicato il risultato dello studio e dell’approfondimento effettuato dal Comitato per la sicurezza (Prac). Idrossiclorochina danni: questo l’esito finale e la raccomandazione di non utilizzare questo prodotto per curare il Covid. LEGGI ANCHE >dice che, se lui si ammalasse di Covid, ...

