L'ex prefetto e questore Guido Longo è il nuovo commissario della sanità in Calabria

Il governo italiano ha nominato L'ex prefetto e questore Guido Longo come nuovo commissario della sanità in Calabria. Longo è stato nominato dal Consiglio dei ministri di oggi dopo le dimissioni del commissario Eugenio Gaudio, arrivate un solo giorno dopo

