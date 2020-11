Letizia di Spagna, Re Felipe VI negativo al Covid (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel momento del bisogno, Letizia di Spagna non ha avuto esitazioni: adempiendo ai suoi doveri di Regina, ha saputo prendere in mano la situazione anche in una condizione piuttosto delicata. Negli scorsi giorni ha fatto le veci di suo marito, Re Felipe VI, finito in quarantena a causa del contatto con un positivo. Ma a quanto pare presto potrà tornare in campo. Da Palazzo Reale arriva infatti una bella notizia. Tre giorni dopo l’inizio del suo isolamento, Felipe si è sottoposto a tampone ed è risultato negativo. Naturalmente, continuerà a rimanere chiuso nelle sue stanze alla Zarzuela, finché non scadranno i 10 giorni di quarantena precauzionale stabiliti dalle autorità sanitarie spagnole. Ma la Monarchia può tirare un sospiro di sollievo: è solo questione di tempo e il Re riprenderà in mano la sua ... Leggi su dilei (Di venerdì 27 novembre 2020) Nel momento del bisogno,dinon ha avuto esitazioni: adempiendo ai suoi doveri di Regina, ha saputo prendere in mano la situazione anche in una condizione piuttosto delicata. Negli scorsi giorni ha fatto le veci di suo marito, ReVI, finito in quarantena a causa del contatto con un positivo. Ma a quanto pare presto potrà tornare in campo. Da Palazzo Reale arriva infatti una bella notizia. Tre giorni dopo l’inizio del suo isolamento,si è sottoposto a tampone ed è risultato. Naturalmente, continuerà a rimanere chiuso nelle sue stanze alla Zarzuela, finché non scadranno i 10 giorni di quarantena precauzionale stabiliti dalle autorità sanitarie spagnole. Ma la Monarchia può tirare un sospiro di sollievo: è solo questione di tempo e il Re riprenderà in mano la sua ...

KunyNicharee : RT @vogue_italia: Il look 'riciclato' di Letizia di Spagna svela come trasformare un abito elegante in un capo da indossare tutti i giorni… - abmilamalfi : RT @vogue_italia: Il look 'riciclato' di Letizia di Spagna svela come trasformare un abito elegante in un capo da indossare tutti i giorni… - thekat411 : RT @vogue_italia: Il look 'riciclato' di Letizia di Spagna svela come trasformare un abito elegante in un capo da indossare tutti i giorni… - Rada00563645 : RT @vogue_italia: Il look 'riciclato' di Letizia di Spagna svela come trasformare un abito elegante in un capo da indossare tutti i giorni… - vogue_italia : Il look 'riciclato' di Letizia di Spagna svela come trasformare un abito elegante in un capo da indossare tutti i g… -

Ultime Notizie dalla rete : Letizia Spagna Letizia di Spagna incanta Siviglia con l’abito virale che nasconde un segreto DiLei Dua Lipa, Cara Delevingne, i calzini di Joe Biden e la famiglia Trump, tra quelli da fotografare in settimana

L'informazione italiana è affollata di notizie false, di cose raccontate male, di titoli urlati, di tentativi di fregarci, per una ragione o per l'altra. Il Post fa altro: quei giornali già lo aiutano ...

Harry e il dolore per Meghan: Buckingham Palace non lo lascia solo

I Reali si stringono attorno alla tragedia dei Duchi di SussexLa famiglia è sempre la famiglia. Lo sa bene la Royal Family che di fronte al dolore si è riunita per farsi forza. La recente notizia dell ...

L'informazione italiana è affollata di notizie false, di cose raccontate male, di titoli urlati, di tentativi di fregarci, per una ragione o per l'altra. Il Post fa altro: quei giornali già lo aiutano ...I Reali si stringono attorno alla tragedia dei Duchi di SussexLa famiglia è sempre la famiglia. Lo sa bene la Royal Family che di fronte al dolore si è riunita per farsi forza. La recente notizia dell ...