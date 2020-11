L’Emilia-Romagna resta arancione, ma i negozi riaprono nel weekend (Di venerdì 27 novembre 2020) BOLOGNA- Stefano Bonaccini conferma i timori delle ultime ore: l’Emilia-Romagna tornerà zona gialla, ma non da oggi. Si resta insomma in arancione per un’altra settimana. “Poco meno di due settimane fa siamo diventati zona arancione, credo che i numeri dicano che possiamo tornare zona gialla ma presumo che ci andremo la prossima settimana”, ha detto questa mattina il presidente della Regione in collegamento con Omnibus, trasmissione di La7. Leggi su dire (Di venerdì 27 novembre 2020) BOLOGNA- Stefano Bonaccini conferma i timori delle ultime ore: l’Emilia-Romagna tornerà zona gialla, ma non da oggi. Si resta insomma in arancione per un’altra settimana. “Poco meno di due settimane fa siamo diventati zona arancione, credo che i numeri dicano che possiamo tornare zona gialla ma presumo che ci andremo la prossima settimana”, ha detto questa mattina il presidente della Regione in collegamento con Omnibus, trasmissione di La7.

RegioneER : #Coronavirus. In #EmiliaRomagna #tamponi rapidi anche dai medici di base e dai pediatri. Siglato oggi in Regione l'… - FranFerrante : RT @FranFerrante: #daleggere L’editoriale di @wganapini su @RenewableMatter a proposito di #decarbonizzazione e #NewGreenDeal tra #CCS #fos… - mariamacina : RT @Humberto72: @sbonaccini @mariamacina @RegioneER La gestione della sanità in Emilia Romagna conferma che non è il modello a decretare il… - Paolorusso221 : Vallo a dire a regioni che funzionano davvero come L'Emilia Romagna e il Veneto. La Calabria purtroppo è ad anni lu… - kriive : @piai_magnum @sbonaccini @mariamacina @RegioneER Ma no! Si dice semplicemente che il modello regionale funziona, l'… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Emilia Romagna Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 novembre: 29.003 nuovi casi e 822 morti Corriere della Sera