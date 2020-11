Legge di Bilancio | Anief | “Nella scuola il doppio dei precari della PA”

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – In vista dell’approvazione del Disegno didi2021, varato dal Cdm e in questi giorni allo studioCamera, l’accende i riflettori sul tema delle difficoltà di reclutamento nella. Un problema – sottolinea il sindacato in una nota – che quest’anno ha toccato l’apiceconsistenza con più di 250mila supplenze annuali, 50mila immissioni in ruolo saltate e oltre il 20% di supplenti rispetto al totale dell’organico. Da qui la proposta, da parte dell’, di alcuni emendamenti specifici. “Abbiamo chiesto da una parte l’applicazione delle assunzioni previste dalla Comunità Europea, ma anche in Italia nel settore privato. Si tratta – ha spiegato il presidente nazionale Marcello Pacifico in una intervista ad Italia Stampa – di ...