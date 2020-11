Le regioni che cambiano colore: 3 regioni rosse diventano arancioni, 2 arancioni passano in gialla (Di venerdì 27 novembre 2020) Era attesa proprio per oggi la nuova ordinanza del Ministro Speranza ed è arrivata. Prima le anticipazioni date dai governatori delle regioni e poi la comunicazione che chiarisce quello che succederà dal 29 novembre 2020. Ci sono infatti tre regioni che stanno per passare in zona arancione, lasciando quindi la zona rossa e l’incubo delle attività chiuse e delle restrizioni molto forti. Buone notizie quindi per tre regioni che passano dalla zona rossa alla zona arancione: le regioni in questione sono la Lombardia, la Calabria e il Piemonte. Buone notizie anche per la Liguria e per la Sicilia che sono passate dalla zona arancione alla zona gialla. Tra i primi a commentare questa notizia, con il passaggio della Lombardia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 27 novembre 2020) Era attesa proprio per oggi la nuova ordinanza del Ministro Speranza ed è arrivata. Prima le anticipazioni date dai governatori dellee poi la comunicazione che chiarisce quello che succederà dal 29 novembre 2020. Ci sono infatti treche stanno per passare in zona arancione, lasciando quindi la zona rossa e l’incubo delle attività chiuse e delle restrizioni molto forti. Buone notizie quindi per trechedalla zona rossa alla zona arancione: lein questione sono la Lombardia, la Calabria e il Piemonte. Buone notizie anche per la Liguria e per la Sicilia che sono passate dalla zona arancione alla zona. Tra i primi a commentare questa notizia, con il passaggio della Lombardia ...

matteosalvinimi : #Salvini: Boccia? A me non par normale che un ministro della Repubblica, invece di occuparsi di Regioni, proponga l… - fattoquotidiano : 'LA PESTE ALLE PORTE' Era il 30 gennaio 2020 quando il ministero della Salute informava tutti i presidenti delle Re… - SkyTG24 : Secondo il governatore della Campania #DeLuca 'ci sono regioni che comunicano un numero altissimo di tamponi non mo… - etventadv : RT @impaziente0: Avessimo le regioni sulla carta come stava nella testa dei padri costituenti a Catanzaro avrebbero mandato un prefetto che… - Avv_Nike : dalla prox settimana non ci saranno piu'regioni rosse. A gennaio chiuderanno di nuovo tutto dicendo che e'stata col… -