"Le persone devono abituarsi al sistema apri-e-chiudi". Fusani, piano kamikaze: Italia verso la rovina? | Video (Di venerdì 27 novembre 2020) "Le persone devono abituarsi a questa situazione". Claudia Fusani, ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, difende l'ultimo Dpcm che divide l'Italia a colori per contenere i contagi da coronavirus "e che ci chiude a pezzi", e anzi chiede una applicazione ancora più rigorosa di quelle norme. "Non ha senso che il paesino stia chiuso, perché è chiaro che lì non c'è un'incidenza - spiega la giornalista di Tiscali -. Ha senso invece che i governatori e i sindaci, in base a come andrà il contagio a gennaio o febbraio, decidano dove chiudere. Le persone devono abituarsi a questo sistema apri-e-chiudi".

Di conseguenza, “per la composizione delle salme di persone decedute di Covid-19 devono essere rispettate le consuete misure di sicurezza vigenti per le altre malattie infettive”. Ovverosia “ridurre ...

