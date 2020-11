Le Fonti Awards, a Vodafone Italia premio “HR Team dell’Anno Diversity & Inclusion” (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Miglior datore di lavoro per la Diversity & Inclusion con il premio Le Fonti Awards “HR Team dell’Anno Diversity & Inclusion”: questo il prestigioso riconoscimento ottenuto da Vodafone Italia che da tempo ormai ha imboccato la strada della valorizzazione della diversità e dell’inclusione. “In questo periodo così complesso dove tutti stiamo imparando a vivere e lavorare in maniera diversa, non dobbiamo perdere terreno sul fronte della parità di genere e dell’inclusione – commenta Ilaria Dalla Riva, direttore Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia sottolineando che “stiamo proseguendo nel percorso di valorizzazione delle ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 27 novembre 2020) (Teleborsa) – Miglior datore di lavoro per la; Inclusion con ilLe“HR: questo il prestigioso riconoscimento ottenuto dache da tempo ormai ha imboccato la strada della valorizzazione della diversità e dell’inclusione. “In questo periodo così complesso dove tutti stiamo imparando a vivere e lavorare in maniera diversa, non dobbiamo perdere terreno sul fronte della parità di genere e dell’inclusione – commenta Ilaria Dalla Riva, direttore Risorse Umane e Organizzazione disottolineando che “stiamo proseguendo nel percorso di valorizzazione delle ...

(Teleborsa) - Miglior datore di lavoro per la Diversity & Inclusion con il premio Le Fonti Awards HR Team dell'Anno Diversity & Inclusion: questo il prestigioso riconoscimento ottenuto ...