Chiaro e scuro, luce e ombra. Visi sereni, mani giunte. Religo è un progetto fotografico che si sviluppa lungo oltre sei anni e documenta il cambiamento interno alla Chiesa cattolica italiana nei confronti delle differenti identità sessuali. "Racconto le storie di chi, pur sentendosi rifiutato, decide di rimanere per cambiare le cose", ci racconta l'autore.Intervista per Lo Spunto fotograficodi Chiara Piotto

nonesistevenere : @hugmecabeyo si può essere bifobici anche facendo parte della comunità lgbtq+ - SkyTG24 : Le comunità LGBTQ cattoliche italiane nelle foto di Simone Cerio - hugmecabeyo : Io ho sempre pensato che se la mia ragazza dovesse lasciarmi per un ragazzo, mi darebbe un sacco fastidio lol Ma fa… - EmmaMatteoni : @l0st1nthe_sp4c3 @plusultraitalia @slytherin_qveen Non diciamo più Salvini gay. È un insulto per la comunità LGBTQ+ - djarinskywalker : e se poi queste 'differenze' le imponi sugli altri sappi che stai solo rafforzando la bifobia che sta nella nostra… -

