Lavoro, via alla stabilizzazione degli Lsu: online il bando del Comune di Napoli (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul sito del Comune di Napoli e’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione riservata ai Lavoratori scialmente utili per l’assunzione mediante contratti di Lavoro a tempo indeterminato presso l’amministrazione. “Questo avviso – spiega l’assessore al Lavoro, Monica Buonanno – rappresenta un percorso intenso e una volonta’ politica forte: dare risposta, dopo 25 anni, alle lavoratrici e ai lavoratori socialmente utili precari della pubblica amministrazione. Gia’ nel 2019 siamo riusciti a stabilizzare i primi 200 Lsu e adesso il cerchio si chiudera’ con gli altri 289 lavoratori che da decenni prestano servizio al Comune”. Tutti i posti saranno coperti con contratto full time ma -si sottolinea – “subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione per ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 27 novembre 2020) Sul sito deldie’ stato pubblicato l’avviso pubblico per la procedura diriservata ai Lavoratori scialmente utili per l’assunzione mediante contratti dia tempo indeterminato presso l’amministrazione. “Questo avviso – spiega l’assessore al, Monica Buonanno – rappresenta un percorso intenso e una volonta’ politica forte: dare risposta, dopo 25 anni, alle lavoratrici e ai lavoratori socialmente utili precari della pubblica amministrazione. Gia’ nel 2019 siamo riusciti a stabilizzare i primi 200 Lsu e adesso il cerchio si chiudera’ con gli altri 289 lavoratori che da decenni prestano servizio al”. Tutti i posti saranno coperti con contratto full time ma -si sottolinea – “subordinatamente all’approvazione del bilancio di previsione per ...

