L' Argentina dà la caccia i tre che si sono fatti un selfie con la salma di Maradona

(Di venerdì 27 novembre 2020) AGI - Indignazione inper due foto che ritraggono tre addetti alle pompe funebri accanto alla bara aperta con il corpo di Diego Armando, poco prima della traslazione nella camera ardente alla Casa Rosada. Uno dei titolari dell'impresa funebre a conduzione familiare Sepelos Pinier, sentito a telefono dal quotidiano La Nacion dopo le polemiche seguite alla diffusione delle fotografie, ha protestato la sua estraneità all'episodio, spiegando che i tre addetti nondipendenti della ditta, ma esterni incaricati semplicemente del trasporto degli addobbi per la cerimonia funebre. Secondo la ricostruzione, i tre per lo stupido souvenir (ritratti con sorrisi incerti e con il pollice alzato a pochi centimetri dalla testa del Diego) hanno approfittato di un momento in cui...

Non è stato quanto accumulato da Maradona in denaro a interessare, ma le proprietà che sarebbero rimaste al Pibe de Oro. Quello che si preannuncia è una autentica battaglia legale ...Sdegno per le immagini circolano sul Web. Tre addetti agli addobbi floreali autori e protagonisti della macabra foto si son resi irreperibili spegnendo i telefoni e non facendosi trovare in casa ...