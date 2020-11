L’altro lato di Maradona: Mughini e Cruciani contro la santificazione (Di venerdì 27 novembre 2020) Non solo lodi e ricordi: Mughini e Cruciani affondano il colpo e criticano l’eccessiva benevolenza nei confronti del compianto Maradona Il mondo ai piedi del Dios, il giocatore di calcio più iconico di tutti i tempi: sono state tantissime, forse più che per chiunque altro, le dediche di commiato e i ricordi giunti da ogni parte del mondo per Diego Armando Maradona. C’è anche chi, però, non ha voluto unirsi al coro di commozione globale per la scomparsa del Pibe de Oro e ha preferito commentare la morte dell’idolo argentino soffermandosi su particolari della sua vita privata. E così ieri sera Mughini ha espresso così il suo punto di vista in diretta su “Stasera Italia”: “È morto a 60 anni, ma era sfatto, frantumato. E disperato da anni. Le sue ultime immagini sono raccapriccianti dal punto di vista ... Leggi su zon (Di venerdì 27 novembre 2020) Non solo lodi e ricordi:affondano il colpo e criticano l’eccessiva benevolenza nei confronti del compiantoIl mondo ai piedi del Dios, il giocatore di calcio più iconico di tutti i tempi: sono state tantissime, forse più che per chiunque altro, le dediche di commiato e i ricordi giunti da ogni parte del mondo per Diego Armando. C’è anche chi, però, non ha voluto unirsi al coro di commozione globale per la scomparsa del Pibe de Oro e ha preferito commentare la morte dell’idolo argentino soffermandosi su particolari della sua vita privata. E così ieri seraha espresso così il suo punto di vista in diretta su “Stasera Italia”: “È morto a 60 anni, ma era sfatto, frantumato. E disperato da anni. Le sue ultime immagini sono raccapriccianti dal punto di vista ...

