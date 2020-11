L' aeroporto Tegel di Berlino diventerà un centro vaccini

(Di venerdì 27 novembre 2020) La Germania ha deciso di riconvertire l', ormai chiuso, invaccinazione contro il Covid. Sarà pronto per metà dicembre., il vecchiosarà riconvertito invaccinazioni su Notizie.it.

AGI - Agenzia Italia

La Germania ha deciso di riconvertire l'aeroporto Tegel, ormai chiuso, in centro vaccinazioni contro il Covid. Sarà pronto per metà dicembre.Sarà pronto a metà dicembre. La Germania prevede di ricevere il vaccino nel primo trimestre del 2021 e si prepara a un'operazione su larga scala per la creazione di una sessantina di centri di vaccina ...