La vita in diretta, Alberto Matano su tutte le furie e blocca il servizio. Cosa è successo (Di venerdì 27 novembre 2020) Durante la puntata di ieri, 26 Novembre 2020, de La vita in diretta Alberto Matano ha deciso di chiudere all’improvviso il collegamento con l’inviata Antonella Delprino, che si trova a Napoli fuori allo stadio San Paolo per l’omaggio a Diego Armando Maradona. Il conduttore ha preso questa drastica decisione a causa degli assembramenti dei tifosi fuori lo stadio. Bastava guardare le immagine per vedere che le regole anti-contagio non erano minimamente rispettate. La morte di Maradona ha sconvolto un’intera comunità, ma nonostante il dolore per la scomparsa dell’ex calciatore le linee guida anti-coronavirus non dovevano essere ignorate. Questo andare contro le regole ha fatto letteralmente infuriare Alberto Matano. Leggi anche –> Alberto Matano a ‘La ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 27 novembre 2020) Durante la puntata di ieri, 26 Novembre 2020, de Lainha deciso di chiudere all’improvviso il collegamento con l’inviata Antonella Delprino, che si trova a Napoli fuori allo stadio San Paolo per l’omaggio a Diego Armando Maradona. Il conduttore ha preso questa drastica decisione a causa degli assembramenti dei tifosi fuori lo stadio. Bastava guardare le immagine per vedere che le regole anti-contagio non erano minimamente rispettate. La morte di Maradona ha sconvolto un’intera comunità, ma nonostante il dolore per la scomparsa dell’ex calciatore le linee guida anti-coronavirus non dovevano essere ignorate. Questo andare contro le regole ha fatto letteralmente infuriare. Leggi anche –>a ‘La ...

