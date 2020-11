La Val d'Aosta resta zona rossa, l'ira del governatore: "Conte ci spieghi perché, questa non è serietà" (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente Lavevaz su Twitter: "Ieri abbiamo ricoverato un cittadino biellese perché tante rianimazioni del Piemonte erano sature". Oggi in Vallée primo giorno senza vittime Leggi su repubblica (Di venerdì 27 novembre 2020) Il presidente Lavevaz su Twitter: "Ieri abbiamo ricoverato un cittadino biellesetante rianimazioni del Piemonte erano sature". Oggi in Vallée primo giorno senza vittime

La Val d'Aosta resta zona rossa, l'ira del governatore: "Conte ci spieghi perché, questa non è serietà"

Roma deve darci risposte chiare, questa non è serietà". Lo scrive su Twitter il presidente della Regione Valle d'Aosta Erik Lavevaz, in polemica con la scelta del governo di non riclassificare ...

