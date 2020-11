La sperimentazione del vaccino anti-Covid di Oxford-AstraZeneca è da rifare?

(Di venerdì 27 novembre 2020) (foto: Getty Images)Ancora ombre suldi: nuove indiscrezioni sullada parte di persone che dovrebbero essere informate sui fatti alimentano le perplessità sui dati di efficacia presentati dall’azienda. E il numero uno della farmaceutica, Pascal Soriot, interviene a fare chiarezza: la validità delnon è in discussione, ma serve un ulteriore trial per convalidare l’effettiva efficacia del fortuito dosaggio alternativo. Breve riassunto delle puntate precedenti Solo pochi giorni fa la farmaceuticaha dato l’annuncio del successo delladelprodotto in collaborazione con ...

Vaccino anti Covid per i bambini: tutte le novità riguardanti i trial clinici e i tempi di somministrazione. Non tutti però concordano sulle modalità.Astrazeneca avvia studi supplementari per il vaccino anti Covid. Si allontanano le probabilità che la Fda possa autorizzare l’uso d’emergenza. Grattacapi in casa Astrazaneca. La società che produce e ...