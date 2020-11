La Serie B vuole tornare a 21 squadre | dietro la decisione le elezioni per il presidente Figc

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 novembre 2020) Quando si avvicinano leil pallone italiano impazzisce. Adesso è il turno dellaB: la Lega cadetta delMauro Balata ha appena deciso che il prossimo campionato avrà 21, e non 20 come di norma. Sembra uno scherzo, un torneo a ranghi dispari. Ma i club fanno sul serio: vogliono solo tre e non quattro retrocessioni inC, per pareggiare le tre promozioni inA, anche a costo di dar vita ad un campionato “zoppo” e andare contro al buon senso che inviterebbero a ridurre il numero delleprofessionistiche, non aumentarlo. Appena letto il comunicato dell’assemblea, un po’ tutti i tifosi si sono chiesti cosa ci fosseunacosì assurda. La risposta è facile: l’ennesima manovra ...