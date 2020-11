La Serie A commemora Diego | minuto di silenzio | lutto al braccio e omaggio video

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 27 novembre 2020) La LegaA ha deciso le modalità con cui le squadre del massimo campionato di calcio renderannoa Maradona, in questo weekend. Durante il riscaldamento in campo delle squadre sarà trasmesso sui maxischermi degli stadi il famosocon Maradona che palleggia nel prepartita della gara europea contro il Bayern Monaco, nel 1989, a ritmo di “Live is life”. Tutti i calciatori scenderanno in campo con una fascia nera alsinistro in segno di. Prima del calcio di inizio di ogni partita sarà osservato su tutti i campi undi, con giocatori e ufficiali di gara schierati attorno al cerchio di centrocampo. Durante ildisarà proiettata sui maxischermi l’immagine di. ...