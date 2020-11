La seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 il 4 dicembre su Canale5 (Di venerdì 27 novembre 2020) La seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2 andrà in onda il 4 dicembre prossimo su Canale5 raccontando ancora la storia del duplice omicidio che sta tenendo incollati insieme Andrea e Luisa. La coppia di detective è tornata con tutto quello che questo significa a cominciare dal fatto che i due avranno presto a che fare con implicazioni che con la professione hanno davvero poco a che fare, ma fino a dove si spingeranno? Molto dipenderà dal fatto che molte cose torneranno a galla travolgendo tutti i protagonisti della fiction in quattro serate che ci terrà compagnia fino al mese prossimo, ma cosa succederà nella seconda puntata de Il Silenzio dell’Acqua 2? Ancora una volta Luisa e Andrea stanno alle calcagna di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020) Lade Il2 andrà in onda il 4prossimo suraccontando ancora la storia del duplice omicidio che sta tenendo incollati insieme Andrea e Luisa. La coppia di detective è tornata con tutto quello che questo significa a cominciare dal fatto che i due avranno presto a che fare con implicazioni che con la professione hanno davvero poco a che fare, ma fino a dove si spingeranno? Molto dipenderà dal fatto che molte cose torneranno a galla travolgendo tutti i protagonisti della fiction in quattro serate che ci terrà compagnia fino al mese prossimo, ma cosa succederà nellade Il2? Ancora una volta Luisa e Andrea stanno alle calcagna di ...

