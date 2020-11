La scuola di domenica, l’ultima scusa per giustificare l’assenza di un piano trasporti (Di venerdì 27 novembre 2020) La novità della scuola italiana del 2021, ma forse anche del 2020 pre-natalizio, potrebbe essere che non solo la settimana corta non esisterà più, ma che oltre al sabato si andrà a scuola anche la domenica, con orari completamente inediti e dal sapore universitario, cioè fino a sera. È la proposta lanciata su Repubblica dalla ministra dei trasporti, Paola De Micheli, per scaglionare le persone sui mezzi e nelle aule ed evitare così troppi assembramenti. (foto: Antonio Masiello/Getty Images) La politica ai tempi del Covid-19 è quella cosa per cui ogni ministro difende la sua sfera di competenza dicendo che non c’entra con il contagio, con il risultato che sembra che la pandemia sia solo un’illusione collettiva. Per settimane abbiamo sentito la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dire che la scuola ... Leggi su wired (Di venerdì 27 novembre 2020) La novità dellaitaliana del 2021, ma forse anche del 2020 pre-natalizio, potrebbe essere che non solo la settimana corta non esisterà più, ma che oltre al sabato si andrà aanche la, con orari completamente inediti e dal sapore universitario, cioè fino a sera. È la proposta lanciata su Repubblica dalla ministra dei, Paola De Micheli, per scaglionare le persone sui mezzi e nelle aule ed evitare così troppi assembramenti. (foto: Antonio Masiello/Getty Images) La politica ai tempi del Covid-19 è quella cosa per cui ogni ministro difende la sua sfera di competenza dicendo che non c’entra con il contagio, con il risultato che sembra che la pandemia sia solo un’illusione collettiva. Per settimane abbiamo sentito la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina dire che la...

