La resa di Salvini e Meloni al Cav Che spera ancora nell’inciucio Berlusconi ha costretto gli alleati ad adeguarsi alla sua linea Mentre mezzo Pd e Iv lo vorrebbero in maggioranza

(Di venerdì 27 novembre 2020) E’ il capo delegazione dem al governo e ministro, Dario Franceschini, a togliere la maschera al centrodestra che ha deciso di convergere sul sì al nuovo scostamento di bilancio deciso dal governo: “Una scelta di responsabilità diche ha politicamentele altre forze di centrodestra a cambiaree ad. Chapeau”. Tanto che la leader di FdI, Giorgia, si affretta a precisare: “Il centrosinistra ha cercato di spaccare il centrodestra. Il gioco non è riuscito, è evidente che il Pd continuerà a lavorare sull’ego di qualcuno ma devono dire chapeau a tutti noi”.il leader leghista, in evidente difficoltà, spiega: “Al Pd farebbe piacere un centrodestra diviso ma è un pio desiderio”. La verità è che il leader azzurro ha bruciato gli ...

Voto unanime del Parlamento allo scostamento di bilancio - Conte e Pd ringraziano il leader di Forza Italia che ha spiazzato tutta la destra inducendola a votare a favore del Governo ...Il ministro M5S sul Foglio lancia un patto per l'Italia in 10 punti per tutti. Il leghista sul Corriere rilancia l'unità del centrodestra con la federazione dei gruppi parlamentari ...