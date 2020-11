La Regina Elisabetta è un’icona cruelty-free (Di venerdì 27 novembre 2020) Il periodo storico che ci troviamo a vivere in ogni parte del mondo, nonostante la lunga serie di conseguenze negative, ha portato con sé un’importante lezione di consapevolezza riguardo alle scelte del singolo. In particolare, rispetto al nostro legame con la natura e gli animali: non è un caso che la richiesta globale di capi d’abbigliamento sostenibili sia la più importante di sempre, e che i brand (e non solo) diano sempre più rilevanza agli standard etici. Basti pensare che tra l’industria delle pellicce e la pandemia da COVID-19, oltretutto, sia stato trovato un preoccupante legame, ampliando ulteriormente i divieti di vendita, come dichiarato dal Regno Unito. Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 novembre 2020) Il periodo storico che ci troviamo a vivere in ogni parte del mondo, nonostante la lunga serie di conseguenze negative, ha portato con sé un’importante lezione di consapevolezza riguardo alle scelte del singolo. In particolare, rispetto al nostro legame con la natura e gli animali: non è un caso che la richiesta globale di capi d’abbigliamento sostenibili sia la più importante di sempre, e che i brand (e non solo) diano sempre più rilevanza agli standard etici. Basti pensare che tra l’industria delle pellicce e la pandemia da COVID-19, oltretutto, sia stato trovato un preoccupante legame, ampliando ulteriormente i divieti di vendita, come dichiarato dal Regno Unito.

La monarca inglese è stata premiata dall'organizzazione animalista PETA per aver dato vita al «momento più iconico dell'anno» ...

