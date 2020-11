La protesta contro il dpcm | i cartelli dei commercianti | “Esistiamo”

(Di venerdì 27 novembre 2020) È un cartello semplice ed essenziale, la scritta dice solo:. L’iniziativa è nata da Barbara Zannoni, la titolare di un negozio di abbigliamento ma si è diffusa in tutta la città di Firenze, da Ponte Vecchio e Borgo San Jacopo. È iniziata ieri e proseguirà fino a lunedì 30, giorno in cui è prevista L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

ricpuglisi : A mio parere la foto che simboleggi la seconda ondata della pandemia #Covid19 in Italia dovrebbe essere questa: g… - RaiNews : Sedicesima domenica consecutiva di protesta, arrestati almeno 140 manifestanti #Bielorussia #Lukashenko - scrittrice1307 : RT @RadioSavana: Beatrice Lorenzin (Partito Democratico), con una ferocia inaudita, punta il dito contro ristoratore italiano reo di aver a… - giovamb03420810 : RT @RadioSavana: Beatrice Lorenzin (Partito Democratico), con una ferocia inaudita, punta il dito contro ristoratore italiano reo di aver a… - RobertoBonfatt1 : Sentite quella pazza della Lorenzin (PD), donna che vale meno di una merda ??, come si accanisce contro un ristorato… -

Ultime Notizie dalla rete : protesta contro

Il Post

I commercianti stanno esponendo sulle vetrine del loro negozio un cartello con scritto ‘Esistiamo‘, in segno di protesta contro le chiusure differenziate per categoria merceologica disposte ...La capitana della Sea Watch ha partecipato in Germania alla protesta degli ambientalisti nella foresta di Dannenröder, fino allo sgombero della polizia.